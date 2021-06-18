РИАМО - 18 июн. В Подмосковье за неделю с 7 по 11 июня в торгах по аренде земельных участков приняли участие 169 человек, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«К примеру, на торгах по аренде земельного участка площадью 1207 кв. м, расположенного в Одинцовском городском округе для индивидуального жилищного строительства, на лот претендовали 11 участников», — сообщили в пресс-службе.

Итоговая цена за данный лот превысила стартовую в 10 раз.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.