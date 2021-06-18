РИАМО - 18 июн. Глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов и депутат Мособлдумы Владимир Жук проверили ход капитального ремонта подъезда в доме по проспекту Ленинского Комсомола в Видном. Ремонт проводится по губернаторской программе «Мой подъезд», сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Люди несколько лет ждали ремонта, и в этом году дом вошел в программу губернатора «Мой подъезд». Тут будут полностью отремонтированы напольное покрытие, стены и потолки, также заменят двери, окна, перила, освещение. Сейчас ремонт готов на 80%, в июле работы будут завершены», - сказал Абаренов.

В этом году в доме также планируется заменить лифты.

Сами жители активно участвуют в согласовании всех видов работ: по их словам, подрядчик всегда на связи и прислушивается к пожеланиям.

Всего в текущем году в Видном капитально отремонтируют 35 подъездов: 20 – по программе «Мой подъезд», и еще в 15 муниципальная управляющая компания выполняет работы дополнительно по просьбам жителей. В настоящий момент работы завершены уже в 14 подъездах.