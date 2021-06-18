РИАМО - 18 июн. За минувшие сутки в столице выявили 9056 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе всего зарегистрировано 1 269 145 случаев Covid-19, сообщает московский оперштаб.

Режим нерабочих дней в столице отменяется с 21 июня. Он был введен в столице с 15 по 19 июня из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.

Дополнительные ограничительные меры в Москве из-за распространения коронавируса продлены до 29 июня включительно. С 19 июня на территории столицы откроются «бесковидные» рестораны. Они смогут работать по ночам.

В городе продолжается масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Павильоны «Здоровая Москва» в парках также переходят под работу исключительно для вакцинации от коронавируса.

В России за сутки выявили 17 262 новых случая коронавируса. Умерли 453 пациента, выздоровели 10 954 человека.

На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 5 281 309 случаев Covid-19 в 85 регионах. За период пандемии зафиксировано 128 445 летальных исходов, выздоровели после лечения 4 850 659 человек.

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