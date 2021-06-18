РИАМО - 18 июн. Ревакцинация в столице пройдет первым компонентом вакцины, и если был «Спутник», то первым компонентом данной вакцины, иных вариантов пока нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии», – написал Собянин в личном блоге.

В рамках эксперимента мэр уже прошел ревакцинацию. Впервые Собянин сделал прививку в мае 2020 года. Произошло это до начала испытаний.

С 21 июня в столице отменяются нерабочие дни, введенные с 15 июня. Ограничительные мероприятия в связи распространением Covid-19 продлены по 29 июня включительно.

В Москве также временно запретили зрелищные мероприятия с численностью более 1 тыс. человек, работу танцполов и фан-зоны для болельщиков.

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