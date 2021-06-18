РИАМО - 18 июн. Главархив Москвы собрал документы о знаменитом писателе Иване Гончарове ко дню его рождения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Документы могут многое рассказать об увлечениях писателя и чествовании его памяти в 1912 году.

Гончаров родился 18 июня в 1812 году. Его любовь к чтению зародилась еще в детстве, крестный отец - моряк Николай Трегубов - поддерживал в будущем писателе интерес к дальним странам. С 1852 по 1855 годы Иван Гончаров принимал участие в кругосветной экспедиции и на основе путевого дневника написал книгу «Фрегат «Паллада». Его самые знаменитые романы «Обломов» и «Обрыв» вышли в период 1850 - 1860-х годов.

К столетию писателя в 1912 году Московская дума решила установить памятную доску на стене Московского коммерческого училища. Кроме того, имя Ивана Гончарова присвоили Сущевскому шестому мужскому и Якиманскому седьмому женскому училищам.