РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 июн. В лечебных учреждениях подмосковного Красногорска трудятся более 5,3 тыс. медицинских работников, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В России 20 июня отметят День медицинского работника. 17 июня в ДК «Подмосковье» состоялась торжественная церемония награждения лучших работников отрасли.

Заместитель главы администрации Татьяна Квасникова и председатель совета депутатов Сергей Трифонов поприветствовали медиков словами благодарности за самоотверженный труд.

Лучшим работникам медицинской сферы вручили медали и почетные грамоты.

На территории городского округа Красногорск расположены 5 государственных учреждений здравоохранения, в составе которых 5 стационаров, 5 смешанных поликлиник, 2 взрослые и 1 детская поликлиника, акушерское отделение, женская консультация, 3 диспансерных отделения, 4 амбулатории и 6 ФАПов. В них трудятся порядка 5,3 тыс. человек, из них 1058 врачей.