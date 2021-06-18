РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 июн. На нескольких улицах в Щелкове отсутствует горячее водоснабжение из-за аварии, в пятницу основная часть повреждений будет устранена, возобновят подачу горячей воды, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

В период с 17 по 18 июня в системе теплоснабжения возникли повреждения, являющиеся следствием гидравлических испытаний в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Сейчас прилагаются все усилия к локализации и скорейшему устранению аварийной ситуации.

На данный момент горячее водоснабжения отсутствует по следующим адресам: ул. Комсомольская, 2А, 3, 6, 7/3, 8б, 16; Сиреневая, 9/1, 26; Полевая, 6А, 6Б, 8А, 16; Талсинская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 24А, 25, 47; Пролетарский пр-т, 11.