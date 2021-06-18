РИАМО - 18 июн. В столице началось благоустройство рядом с центром занятости «Моя работа» в районе Донской, территорию планирую привести в порядок до конца 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Линии электропередачи уберут под землю, сейчас здесь прокладывают кабельную канализацию. Старый асфальт сняли, его заменят гранитной плиткой.

Около центра занятости, который на ходится на Шаболовке, 48, установят урны, деревянные скамейки, появится летний лекторий. В ходе озеленения выложат свыше 800 кв м газона, высадят 125 кустарников, обустроят цветники.

Кроме того, сделают парковку для пяти машин, установят автоматические ворота в ограждении центра, а также восемь фонарей освещения и камеры видеонаблюдения.

Само здание центра занятости отремонтировали в прошлом году.