РИАМО - 18 июн. Мигрантов в Москве могут начать прививать препаратом «Спутник Лайт», разрешение на вакцинацию могут получить столичные власти, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Вакцинация мигрантов в столице может начаться уже в начале июля.

«Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше», – написал Собянин в личном блоге.

Изготовление препарата «Спутник Лайт» уже ведется. Вакцина представляет собой первый компонент классического «Спутника».

Режим нерабочих дней в Москве с 21 июня отменяется. Ограничительные мероприятия из-за распространения коронавируса продлены по 29 июня включительно.

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