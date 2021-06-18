РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 июн. Сотрудники ГИБДД напомнили жителям подмосковного Красногорска, что нельзя оставлять детей одних в салоне автомобиля, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

Госавтоинспекция продолжает проводиться информационно-профилактическую акцию «Безопасный двор» в Красногорске. Ее цель - сокращение числа дорожно-транспортных происшествий и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Автоинспекторы организуют комплекс информационно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних на дворовых территориях, в том числе размещают индивидуальные информационные таблички (дорхенгеры) с рекомендациями по обеспечению детской дорожной безопасности на дверных ручках автомобилей.

Подвеска на дверной ручке транспортного средства напоминает участникам дорожного движения требования правил остановки или стоянки, а также предупреждает о последствиях, которые могут произойти при оставлении детей одних в салоне автомобиля.

Также автоинспекторы провели профилактические беседы о необходимости соблюдения ПДД с детьми и их родителями, гуляющими во дворах. В завершение познавательной беседы юные слушатели получили в подарок от инспекторов световозвращающие браслеты.