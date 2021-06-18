РИАМО - 18 июн. Новая программа поддержки технологического бизнеса начинается в Москве, прием заявок на участие в проекте «Кузница успеха» уже начался, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.
Программа нужна для компаний, которые входят в состав Зеленоградского и Троицкого инновационных территориальных кластеров. Поучаствовать приглашают предприятия разного уровня, от стартапов до компаний с полным производственным циклом.
Важно, что компании должны работать в приоритетных областях науки и техники. Их специалисты должны работать в сфере микро- и наноэлектроники, приборостроения, биомедицины и медтехники.
Также компании могут специализироваться на ресурсосберегающей энергетике, информационных системах и технологиях, искусственном интеллекте, новых материалах и лазерных технологиях.
Благодаря программе компаниям помогут разработать индивидуальные планы развития, где учтут действующие меры господдержки, проконсультируют по развитию продаж, стратегии внешнеэкономической деятельности, получению патентов, сертификации и защите интеллектуальной собственности.
Подробнее познакомиться с программой можно на сайте инновационного территориального кластера «Зеленоград», Троицкого инновационного кластера и Московского инновационного кластера. Прием заявок продлится до 15 июля включительно.
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