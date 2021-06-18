РИАМО - 18 июн. В торговых центрах столицы детские комнаты не будут работать еще минимум неделю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

То же самое коснется и детских площадок в парках.

«Игровые комнаты пока будут закрыты. И детские площадки в парках – тоже. Еще дней 10 будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем», — написал Собянин в своем личном блоге.

В городских парках по-прежнему нельзя пользоваться беседками, спортивными и игровыми площадками, на скамейки запрел не распространяется.

Кроме того, павильоны «Здоровая Москва» в столичных парках переходят на работу исключительно для вакцинации от коронавируса.

Ранее в Москве продлили дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса до 29 июня включительно.

Работу массовых зрелищных мероприятий численностью более 1 тыс. человек, клубов, танцполов и фан-зон для болельщиков временно приостановили.

Также продлен запрет на работу общепита с 23:00 до 6:00, за исключением доставки и обслуживания навынос.

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