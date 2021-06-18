РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. В одном из дворов на улице Кирова в городском округе Люберцы отремонтировали двухуровневую клумбу и высадили на ней цветы, сообщает управление по благоустройству администрации муниципалитета.

В рамках повышения качества и комфорта городской среды на территории Люберец ежегодно проводятся работы по благоустройству дворовых территорий. У дома №55 по улице Кирова отремонтировали малую архитектурную форму и высадили цветы. Теперь ее украшают бегонии и тагетисы.

Работы по цветочному оформлению продолжаются. В рамках летнего благоустройства будет высажено порядка 236 тыс. цветов.