РИАМО - 18 июн. Рестораны, свободные от Covid-19, можно будет посещать вместе с детьми, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дети смогут посещать «бесковидные» заведения в сопровождении взрослых, без ограничений.

«Для детей сделаем исключение. Но пусть приходят со взрослыми», — написал Собянин в своем личном блоге.

Посещать рестораны с «бесковидными» территориями можно будет с помощью QR-кода, который подтверждает вакцинацию. Его можно будет скачать с сайта госуслуг.

Кроме того, после настройки информационной системы контроля, с 23:00 до 06:00 рестораны и бары в Москве также смогут посещать привитые граждане при предъявлении ими QR-кода.

Дополнительные ограничения в Москве из-за распространения коронавируса продлены до 29 июня включительно. Работу массовых зрелищных мероприятий численностью более 1 тыс. человек, клубов, танцполов и фан-зон для болельщиков временно приостановили.

Также продлен запрет на работу общепита с 23:00 до 6:00, за исключением доставки и обслуживания навынос.

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