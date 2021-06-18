РИАМО - 18 июн. Режим нерабочих дней в столице отменяется с 21 июня, соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянина размещен на официальном сайте градоначальника.

Согласно документу, с 21 июня прекращается режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день, установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Режим нерабочих дней с сохранением зарплаты ранее был введен в столице с 15 по 19 июня. Решение принято столичными властями из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.

В столице дополнительные ограничительные меры продлили до 29 июня включительно. Также в Москве временно запретили зрелищные мероприятия с численностью более 1 тыс. человек, работу танцполов и фан-зоны для болельщиков.

Работа фудкортов, посещение детских игровых комнат и зоопарков приостановлена. С 23:00 до 06:00 также не будут работать бары, рестораны и клубы.

В городских парках по-прежнему нельзя пользоваться беседками, спортивными и игровыми площадками, но скамейками пользоваться можно.

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