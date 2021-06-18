РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. Действия Госжилинспекции Московской области о приостановке рассмотрения заявления о внесении изменений в региональный реестр лицензий УК в Балашихе областной Арбитражный суд признал законными, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Руководитель ведомства Ольга Федина отметила, что в декабре 2020 года ООО УК «Заботливая» направила в надзорное ведомство заявление о включении в свою лицензию дома №67 в деревне Павлино Балашихи. Госжилинспекция решила приостановить рассмотрение заявления. УК полагала, что для такого решения не было законных оснований, и обратилась в Арбитраж.

Изучив представленные материалы, суд пришел к выводу, что заявленные требования не подлежат удовлетворению. Выяснилось, что Госжилинспекция действовала в соответствии с порядком внесения изменений в реестр лицензий.

Один из пунктов порядка предусматривает необходимость приостановки рассмотрения в случае отсутствия документов о расторжении договора управления с предыдущей УК. Дом в Павлине на момент подачи заявления УК находился в реестре лицензий в отношении ООО «Онлайн-Групп».

Кроме того, Госжилинспекция представила суду принятое в январе 2021 года решение об отказе во внесении изменений в реестр лицензий Московской области, поскольку «Заботливая» нарушила требования жилищного законодательства.

В результате Арбитраж отметил, что управляющая организация не представила достаточных доказательств нарушения ее прав и не пояснила, каким образом суд должен их восстановить. В удовлетворении требований «Заботливой» было отказано.