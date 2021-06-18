РИАМО - 18 июн. Первые рестораны с зонами, свободными от Covid-19, начнут работать в качестве пилотного проекта в столице с 19 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов», — написал Собянин в своем блоге.

По его словам, посещение ресторанов с «бесковидными» территориями планируют сделать с помощью QR-кода, который подтверждает вакцинацию. Его можно будет скачать с сайта госуслуг.

«За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт», — отметил мэр.

Как уточняется в указе мэра, с 23:00 до 06:00 рестораны и бары в Москве также смогут посещать привитые граждане при предъявлении ими QR-кода.

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