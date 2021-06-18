РИАМО - 18 июн. В качестве эксперимента несколько ресторанов Москвы станут «бесковидными» территориями, для входа гостям понадобится подтверждающий вакцинацию QR-код, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Код можно будет скачать с сайта госуслуг. Настроить систему контроля планируется за неделю.

«И тогда можно будет тиражировать этот опыт», — написал Собянин в своем личном блоге.

Кроме того, рестораны, свободные от Covid-19, можно будет посещать вместе с детьми. Без взрослых несовершеннолетние там находиться не смогут.

Ранее в столице продлили ограничения в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусом. С 21 по 29 июня работа фудкортов, посещение детских игровых комнат и зоопарков приостановлена. В Москве не будут проводить массовые мероприятия с численностью более 1 тыс. человек.

При проведении концертов и спортивных мероприятий также нельзя будет посещать фан-зоны и танцполы.

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