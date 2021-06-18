РИАМО - 18 июн. Дополнительные ограничительные меры в Москве из-за распространения коронавируса продлены до 29 июня включительно, соответствующий указ мэра Сергея Собянина размещен на официальном сайте градоначальника.

В столице временно приостановили работу массовых зрелищных мероприятий численностью более 1 тыс. человек, клубов, танцполов и фан-зон для болельщиков.

Кроме того, в столице продлен запрет на работу общепита с 23:00 до 6:00, за исключением доставки и обслуживания навынос.

Также продлены ограничения на использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, за исключением скамеек.

По 29 июня также приостановлена работа фудкортов, детских игровых комнат и зоопарков.

С 19 июня в Москве начинается эксперимент по введению свободных от Covid-19 зон в ресторанах. Все работники бесковидных зон будут привиты, а вакцинированные граждане смогут их посещать с 23:00 до 06:00.

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