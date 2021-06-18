РИАМО - 18 июн. Новый спецпроект «Чистая вода: как это получается» на портале mos.ru расскажет об очистке воды и ее экономии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект посвящен самой важной и полезной информации о воде и тому, как и зачем ее экономить. Москвичам расскажут о масштабных процессах добычи и очистки воды, а также о том, какой путь она проходит, прежде чем попадает в водопроводные краны.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, протяженность водопроводной сети столицы составляет свыше 13 тыс. км. Каждый день в нее поступает порядка 3 млн кубометров воды. В городе работают четыре станции водоподготовки: Северная, Западная, Рублевская и Восточная. Там применяют современные системы очистки.

Ежегодно вода в столице проходит около 2,5 млн анализов. Специалисты оценивают качество по 184 показателям. Водосборная территория для обеспечения столицы составляет более 50 тыс. кв. км.

Новый проект расскажет, какой путь проходит вода, прежде чем попасть в квартиры. Кроме того, он позволит оценить масштаб работ по ее очистке и научит ее экономить.

Более 230 километров водопроводных сетей построят к 2025 году в ТиНАО>>