РИАМО - 18 июн. Сбор ягод стартовал в Московской области в текущем году в середине июня, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Одними из первых в регионе сбор урожая садовой клубники начали в плодопитомнике «Ягода-Малина» в городском округе Шаховская. Отличительной чертой компании в выращивании ягодных культур является использование исключительно природных удобрений, что как следствие оказывает влияние на качество и экологичность продукции, а также наличие современной технологичной системы капельного орошения, используемой в открытом грунте», — сказал Воскресенский.

Проект по промышленному выращиванию голубики и садовой клубники «Плодопитомник «Ягода-Малина» начал реализовываться три года назад. В настоящее время здесь выращивается американская высокорослая голубика сортов «Спартан», «Bluejay», «Bluecrop» и садовая земляника «Кимберли», «Азия» и «Элиот». Площадь обрабатываемой территории составляет 64 га.



«На сегодняшний день плодопитомником инвестировано в проект 280 млн рублей. Общий объем инвестиций составляет 350 млн рублей. На предприятии создано более 35 рабочих мест со средней заработной платой в 65 тыс. рублей и до 300 сезонных рабочих мест со средней зарплатой в 46 тыс. рублей», — отметил министр.



Крупнейшими производителями ягод в Подмосковье являются: совхоз им. Ленина, «Русская ягода», «Непецино», «Серебряные сады», «Шульгино», «Коломенская ягода», «Ягода Малина» и «Луховицкие овощи».

«Напомню, что в прошлом году подмосковными предприятиями собрано 1,2 тыс. тонн ягод, что обеспечило Московской области 2 место в России по промышленному производству ягоды. Площадь, занятая ягодными культурами в регионе, составляет 182 га. При реализации новых проектов планируемый прирост составит 9,4 тыс. тонн ягод к 2023 году», — резюмировал Воскресенский.

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