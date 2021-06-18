РИАМО - 18 июн. Павильоны «Здоровая Москва» переходят под работу исключительно для вакцинации от коронавируса, они располагаются в столичных парках, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Пройти диспансеризацию в них временно не получится.
«В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации мы вынуждены временно приостановить проведение диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках. С понедельника медицинские работники, которые проводили диспансеризацию, усилят выездные службы поликлиник для обслуживания пациентов на дому, а также помогут увеличить пропускную способность вакцинационных бригад в парках», — сказала Ракова.
Она добавила, что данный формат будет удобен и безопасен для горожан. Прививать будут в порядке живой очереди. График работы павильонов ограничивать не будут. Медперсонал будет работать, пока прививку не получат все желающие в течение дня.
«Я еще раз призываю москвичей не откладывать вакцинацию – сейчас это единственный способ сохранить жизнь и здоровье. Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, мы сразу же вернем важнейший городской проект «Здоровая Москва», и москвичи смогут пройти диспансеризацию в парках города», – добавила вице-мэр.
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