РИАМО - 18 июн. Свыше 190 км дорог возведено в столице в составе московской системы скоростных магистралей, этот показатель равен 57% от суммарной длины трасс, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Приоритетным проектом дорожного строительства в Москве является создание системы хордовых магистралей, которая состоит из Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в рамках реализации проекта запущено порядка 100 транспортных сооружений, в том числе тоннели, мосты, эстакады и 54 пешеходных перехода.

В настоящее время, по словам Бочкарева, движение запущено по 6 участкам Северо-Восточной хорды с суммарной длиной дорог 75 км. Кроме того, оно есть на 3 отрезках Южной рокады общей длиной свыше 31,5 км.

Заместитель мэра отметил, что для автомобилистов полностью открыта Северо-Западная хорда, ее протяженность составляет 83 км.

Возведение хордовых магистралей в мегаполисе может завершиться в 2023 году.

«Хордовые магистрали Москве необходимы, ведь такая система организации движения на 20% эффективнее, чем замкнутая кольцевая», – подчеркнул Бочкарев.

По его словам, с одной стороны, такие магистрали выполняют функции вылетных трасс, обеспечивая выезд транспорта за МКАД минуя столичный центр, а с другой – перераспределяют автомобильные потоки между крупными транспортными артериями мегаполиса.

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