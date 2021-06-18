РИАМО - 18 июн. До конца июня центр занятости «Моя карьера» проведет бесплатные тренинги в формате онлайн, участникам расскажут о трудоустройстве и развитии собственного дела, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На занятиях слушатели узнают, какие современные технологии использовать при поиске работы, чего не нужно делать на собеседовании и как на новом месте работы успешно пройти испытательный срок.

Те, кто хочет работать в качестве самозанятых, узнают, как разработать идею для бизнеса и найти партнеров. Предварительная регистрация участников доступна в разделе «Афиша».

В 14:00 21 июня пройдет тренинг «От найма до своего дела», где расскажут, как открыть свой бизнес. Тренинг «Самозанятость: как говорить с клиентом на одном языке» состоится 24 июня в 14:00. Юридические вопросы и основы самозанятости обсудят на занятии 28 июня в 14:00.

Искать работу в социальных сетях научат на тренинге «Личный бренд в соцсетях ― инструмент для трудоустройства». Его проведут в 10:00 22 июня. Как подготовится к встрече с работодателем объяснят на тренинге «Собеседование» 25 июня в 14:00.

Записаться на консультацию карьерного эксперта центра «Моя карьера» можно по номеру +7 (495) 870-44-44, а также на портале mos.ru в разделе «Услуги».

Психолог рассказал, что самое главное при выборе первой работы>>