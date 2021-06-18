РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. Холодную воду отключили в пятницу в ряде жилых домов частного сектора в микрорайоне Ольгино подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 9:00 до окончания работ для устранения повреждения на сетях холодного водоснабжения по адресу: Балашиха, микрорайон Ольгино, улица Шестая дом № 16, требуется временное прекращение подачи холодной воды в жилых домах частного сектора по указанной улице.

Подвоз воды при необходимости будет обеспечен.