РИАМО - 18 июн. В Минобороны РФ разрабатывают мукозальную вакцину от коронавирусной инфекции, препарат создается в форме жевательных таблеток и пастилы, сообщает РБК.

«После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции», — сказал директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич.



В РФ разрабатываются разные формы препаратов для борьбы с Covid-19. Так, в апреле текущего года Институт иммунологии, который входит в структуру Федерального медико-биологического агентства, получил патент на комбинированное лекарство против Covid-19 в виде спрея для носа либо жидкости для ингаляций.ъ

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова отметила, что препарат под названием МИР-19 высокоэффективно выключает копирование вируса и предотвращает тяжелые формы его развития.



Ранее 48-й ЦНИИ Минобороны вместе с Научно-исследовательским центром им. Гамалеи участвовал в создании вакцины «Спутник V».

На текущий момент в РФ зарегистрированы 4 вакцины от короновируса: векторная «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, пептидная «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», основанная на инактивированном вирусе «КовиВак» от Центра Чумакова и «Спутник Лайт».

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