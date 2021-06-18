РИАМО - 18 июн. Пятница, 18 июня, не будет самым теплым днем с начала лета в Москве и Подмосковье, сообщили РИАМО в центре погоды «Фобос».

Ранее, 18 мая, синоптики фиксировали температуру плюс 30,7 градуса. С наступления лета этот рекорд до сих пор не побит.

По данным метеорологов, сегодняшний день укладывается в среднюю климатическую норму.

Абсолютный температурный рекорд 18 июня фиксировали в 1895 году, тогда столбики термометров показывали 31,3 градуса.

В предстоящие выходные синоптики прогнозируют 27-29 градусов тепла. В воскресенье воздух может прогреться до 30 градусов.

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