РИАМО - 18 июн. Пятница, 18 июня, не будет самым теплым днем с начала лета в Москве и Подмосковье, сообщили РИАМО в центре погоды «Фобос».
Ранее, 18 мая, синоптики фиксировали температуру плюс 30,7 градуса. С наступления лета этот рекорд до сих пор не побит.
По данным метеорологов, сегодняшний день укладывается в среднюю климатическую норму.
Абсолютный температурный рекорд 18 июня фиксировали в 1895 году, тогда столбики термометров показывали 31,3 градуса.
В предстоящие выходные синоптики прогнозируют 27-29 градусов тепла. В воскресенье воздух может прогреться до 30 градусов.
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