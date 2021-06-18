РИАМО - 18 июн. Специалисты Мосприроды начнут летнюю утиную перепись в парках столицы 20 июня, сообщается на официальном сайте мэра города.

В переписи учитывают взрослых уток, выводки пуховичков, частично и полностью оперенных утят. Специалисты определят общее число особей обоих полов, возраст уток, количество утят, а также места гнездования водоплавающих птиц.

Первыми дают потомство кряквы. Эта порода является самой многочисленной, утки живут почти во всех парках города. Свои гнезда они устраивают в кустах или высокой траве рядом с водой. Иногда могут поселиться в дупле дерева или в здании.

В потомстве одной утиной семьи обычно до 11 утят. Пуховички вылупляются из яиц спустя меньше месяца. За их безопасностью следит мать, которая подает сигнал птенцам в случае опасности.

Утиная перепись завершится в конце лета. В 2020 году в парках столицы насчитали 126 выводков со 732 утятами крякв. Всего на территории природных зеленых зон появился на свет 861 птенец.