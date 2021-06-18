РИАМО - 18 июн. «Спутник V» не будут адаптировать к индийскому варианту коронавируса, однако нужно поддерживать высокий титр антител и вовремя ревакцинироваться. Такое мнение высказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет в пятницу газета «Известия».
Он отметил, что создание новой вакцины будет долгим.
«Научная часть займет 10 дней, а регуляторика — 3–4 месяца. За это время вирус мутирует и придет еще какой-то штамм. Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы — дело неблагодарное. Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры», — сказал Гинцбург.
Во время заседания координационного совета глава Кабмина РФ Михаил Мишустин сказал, что меры по борьбе с Covid-19 пока рано отменять, так как темпы заболеваемости в стране очень высоки.
«Важно наращивать темпы вакцинации. Хочу еще раз обратить внимание глав регионов. Люди должны получать всю необходимую информацию о том, насколько опасен коронавирус, каковы его последствия, как можно защитить себя и родных от заражения и, конечно, где можно сделать прививки», — сказал Мишустин.
Он также напомнил, что все граждане во всех регионах могут бесплатно привиться от вируса.
Сделать прививку от Covid-19 может любой житель страны с полисом ОМС и без медицинских противопоказаний. Пункты вакцинации работают в поликлиниках, торговых центрах и центрах госуслуг.
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