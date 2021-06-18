РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В Подольске 10 выпускников школ получили по 100 баллов на ЕГЭ, сообщил глава округа Николай Пестов.

«По результатам первых испытаний основного этапа ЕГЭ 10 выпускников общеобразовательных школ нашего округа получили максимальную оценку 100 баллов по литературе», — написал Пестов в соцсети Instagram.

Высший балл получили Мария Ткаченко (гимназия №7), Анна Давитадзе и Екатерина Крючина (гимназия №4), Никита Заломихин и Дмитрий Якушин (школа №15), Мария Рябова (школа №31), Полина Баклушина и Татьяна Шляхова (лицей Климовска), Дарья Джуган (лицей №1, пос. Львовский), Дарья Илюхина (Дубровицкая школа).

Ранее Пестов сообщил, что в Подольске 3 выпускника школ набрали по 100 баллов на ЕГЭ по химии.