РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В Подольске 3 выпускника школ набрали по 100 баллов на ЕГЭ по химии, сообщил глава округа Николай Пестов.

Высший балл получили Анастасия Афонина (гимназия имени Подольских курсантов), Артем Евстигнеев (лицей №26) и Денис Савченко (школа №11).



В прошлом году стобалльников по химии в округе не было.



Впереди еще три госэкзамена: 18 июня – по иностранным языкам и биологии, 25 июня – по информатике и ИКТ.



Выпускникам пожелали новых высоких результатов.