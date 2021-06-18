РИАМО - 18 июн. С начала 2021 года в столице утвердили 63 проекта межевания жилых кварталов, их общая площадь составила порядка 240 гектаров, сообщается на официальном сайте мэра города.

«За пять месяцев 2021 года за счет средств городского бюджета были определены границы земельных участков под 238 многоквартирными домами. Для этого было разработано 63 проекта межевания территорий общей площадью почти 240 га», — сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Собственники помещений могут зарегистрировать права общей долевой собственности и использовать их, например, для размещения парковки или спортивной площадки. Для этого сначала надо поставить земельные участки на кадастровый учет. Проекты утверждают по итогам общественных обсуждений на портале «Активный гражданин».

В частности, на аллее Первой Маевки на востоке столицы жители приняли решение об объединении территорий четырех многоквартирных домов. Участок внесли в окончательный проект.

С начала 2021 года больше всего проектов межевания одобрили на севере Москвы. Там утвердили 16 участков, чья площадь составила 49 га. На востоке столицы одобрили 11 проектов межевания территорий. Девять проектов утвердили в ТиНАО.

С августа 2019 года межевание и постановку участков под многоквартирными домами на кадастровый учет проводят на бюджетные средства. Ранее это делали за счет жителей по их заявкам.

После постановки земли на кадастровый учет собственников помещений наделяют правом общей долевой собственности на этот участок. Его надо зарегистрировать в Едином государственном реестре недвижимости. Для этого надо обратиться в столичное управление Росреестра.