РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В Подольске осветили подход к железнодорожной станции МЦД-2 «Силикатная» и установили там 22 светильника, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Жители Заречного района обратились с просьбой осветить подход к железнодорожной станции МЦД-2 «Силикатная» от проспекта Юных Ленинцев к надземному пешеходному переходу через железнодорожные пути.

Несмотря на то, что это зона ответственности ОАО «РЖД», власти округа приняли решение не дожидаться ведомственной реакции и снять проблему силами муниципалитета.

В итоге на участке протяженностью более 200 м смонтировали и подключили 22 светильника.