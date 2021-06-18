РИАМО - 18 июн. В пятницу вечером начнется ремонт дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Ранее замену асфальта на этих улицах перенесли из-за дождей. Изначально работы собирались проводить с 11 по 14 июня.

На этих выходных дорожное покрытие заменят по бесшовной технологии, «единым ковром» одновременно по всей ширине проезжей части. Специалисты будут трудиться круглосуточно.

Водителей попросили обратить внимание на то, что движение на этом участке с 23:00 18 июня до 05:00 21 июня будет полностью перекрыто.

В ЦОДД подготовили карту перекрытий. Она будет полезной, если на выходных нужно будет съездить в центр города.

В прошлом году по технологии «единого ковра» заменили дорожное полотно на первом участке Тверской – от Моховой до Настасьинского переулка.

Около 23 млн кв м асфальтового покрытия отремонтируют в Москве в 2021 году>>