РИАМО - 18 июн. С октября 2020 года благотворительный сервис на портале mos.ru помог собрать свыше 5 млн рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Менее чем за год москвичи направили 5 млн рублей, совершив более 18 тыс. пожертвований», — сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

В среднем сумма одного пожертвования составила 275 рублей. Средства получают организации, которые заботятся о детях и взрослых с ограниченными возможностями, помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также тем, кто поддерживает приюты для животных.

Пожертвовать средства той или иной организации можно на странице сервиса, а также в разделе «Мои платежи» и в приложении «Моя Москва». Кроме того, есть возможность настроить автоматически повторяемые переводы. Организации, которые получают пожертвования, предоставляют отчеты о полученных средствах на сайте «Душевная Москва».

Благотворительный сервис стал лауреатом международной премии BIG Innovation Awards в январе 2021 года.