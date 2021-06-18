РИАМО - 18 июн. В международном рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2021 года Москва заняла второе место, выше оказался только Лондон, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

За год Москва поднялась на 1 строчку. На 3 месте рейтинга, который представил швейцарско-израильский исследовательский центр StartupBlink, разместился Париж.

Как отметила заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, опередить удалось и Берлин, и Амстердам. Стать лучше столице помогли городские программы развития технологического сектора.

«Мы не останавливали их, несмотря на пандемию. Конечно, будем и дальше активно поддерживать инноваторов — субсидиями, консультациями, новыми сервисами, образовательными и инфраструктурными проектами», — сказала Сергунина.

Рейтинг экосистем для стартапов на основе обширной базы данных публикуют каждый год. В нем представляют более тысячи городов, 70 тыс. стартапов, 2 тыс. коворкингов, 800 акселераторов. В рейтинге учитывают количество и качество инновационных компаний, объектов инновационной инфраструктуры и объем инвестиций.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, среди проектов, благодаря которым российская столица находится в тройке лидеров, — программа пилотного тестирования инновационных решений. Она позволяет технологическому бизнесу проводить испытания новейших разработок на государственных и коммерческих площадках.

К этим проектам относится и программа «Московский акселератор», которая помогает сделать инновационнех решения в перспективных отраслях в партнерстве с корпорациями масштабнее.

В общемировом рейтинге Москва вошла в десятку мегаполисов. Как и в прошлом году, столица России заняла в нем 9 место. Позади остались Токио, Нью-Дели, Сеул и Чикаго. На первых трех строчках мирового рейтинга — Сан-Франциско, Нью-Йорк и Пекин.

В 2020 году Москва улучшила позиции в 23 международных рейтингах>>