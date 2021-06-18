РИАМО - 18 июн. Указ президента России Владимира Путина о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября 2021 года разместили на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Газета.ru.

Согласно закону, с этого момента в стране начинается федеральная избирательная кампания. В Кремле подтвердили подписание указа.

Теперь ЦИК России должен принять порядок проведения голосования. Кроме того, политические партии должны провести съезды, где утвердят кандидатов и программы.

Одновременно с выборами в Госдуму пройдут прямые выборы глав 9 субъектов РФ.

Ранее Московская областная дума утвердила день выборов депутатов в областной парламент в 2021 году, они пройдут 19 сентября.