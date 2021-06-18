РИАМО - 18 июн. Пробки на дорогах столицы в пятницу вечером составят 7 баллов, сейчас загруженность оценивается в 2 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

На данный момент движение транспорта в центр затруднено на Ярославском и Ленинградском шоссе, а также на Волгоградском проспекте. Свободно едут на Каширском и Звенигородском шоссе, а также на Ленинском проспекте.

Основные трудности в движении ожидаются на 88-м, 31-м и 53-м км МКАД, проспекте Мира, Варшавском шоссе, Большом Каменном Мосту и Дмитровском шоссе.

В городе продолжаются дорожные работы, которые также могут повлиять на загруженность трасс.