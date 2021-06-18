РИАМО - 18 июн. Сход трех грузовых вагонов с углем произошел утром в пятницу на станции МЖД Бекасово-Сортировочное, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Для возвращения вагонов на пути на место ЧП отправили восстановительный поезд.
Инцидент не повлиял на график движения пассажирских поездов и пригородных электричек. Пострадавших в результате произошедшего нет, угрозы экологической обстановке не выявлено.
В настоящий момент причины случившегося устанавливаются специалистами.
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