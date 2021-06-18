РИАМО - 18 июн. Сход трех грузовых вагонов с углем произошел утром в пятницу на станции МЖД Бекасово-Сортировочное, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Для возвращения вагонов на пути на место ЧП отправили восстановительный поезд.

Инцидент не повлиял на график движения пассажирских поездов и пригородных электричек. Пострадавших в результате произошедшего нет, угрозы экологической обстановке не выявлено.

В настоящий момент причины случившегося устанавливаются специалистами.