РИАМО - 18 июн. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание на открытой площадке в столичном районе Некрасовка, где накануне вспыхнул сильный пожар, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о возгорании по адресу: 2-я Вольская, д. 34 поступила вечером 17 июня. Происходило возгорание вторсырья на открытой площадке. По данным СМИ, горела территория базы, где хранился металлолом.

Общая площадь пожара составила 800 кв. м. В 23:58 пожар локализовали, а в 00:25 — ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

На месте ЧП работала передвижная лаборатория, которая проводила замеры уровня ПДК вредных веществ в районе. По итогам обследования уровня превышения вредных веществ в атмосфере не выявили.