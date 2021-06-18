РИАМО - 18 июн. В пятницу в Москве и Подмосковье прогнозируется жаркая погода, днем температура воздуха составит до 28 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Московском регионе усилится влияние антициклона. Атмосферное давление ожидается более чем на 10 единиц выше нормы.

Максимальная температура воздуха в столице составит от 26 до 28 градусов, а в области она будет колебаться от 23 до 28 градусов.

Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. столба, а относительная влажность воздуха будет около 40%.

Содержание кислорода в воздухе прогнозируется пониженное, особенно в дневные часы.

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