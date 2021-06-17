РИАМО - 17 июн. То, что работников в сфере услуг обязали вакцинироваться от коронавируса, является нормальной практикой и не противоречит Конституции России, сообщил член Общественной палаты Московской области, адвокат Андрей Губанов.

Ранее главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление, согласно которому обязательную вакцинацию от коронавируса должны пройти не менее 60% от общей численности сотрудников, занятых в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения и ряде других.

«41-я статья Конституции гарантирует каждому здоровье и медицинскую помощь. Также там определена гарантия жизни каждому гражданину. Поэтому основным документом, на основании которого органы власти действуют, конечно, является Конституция. Это главенствующий закон нашей страны», - сказал Губанов.

Губанов подчеркнул, что обязательная вакцинация является нормальной практикой и не противоречит Конституции - ее норме, которая гарантирует каждому жизнь, в первую очередь, и здоровье. Государство при этом должно соблюдать эти правила, установленные главным законом страны.

Адвокат поддерживает все инициативы региональных властей и правительства федерального уровня об обязательной вакцинации определенных групп граждан. Адвокат сравнил ситуацию с туберкулезом и холерой.

«У нас же никто не говорит, что государство препятствует, чтобы лица, которые болеют туберкулезом в той или иной форме, осуществляли трудовую деятельность, в том числе продавали продукты питания. Государство с этим борется», - отметил член региональной Общественной палаты.

Поэтому, по его словам, если не бороться таким же способом с коронавирусом среди работников определенных сфер, то возникнет угроза здоровью и жизни граждан, которые пользуются услугами этих жителей Подмосковья.

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