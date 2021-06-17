РИАМО - 17 июн. Антикоронавирусные ограничения, введенные в Москве мэром Сергеем Собяниным с 13 по 20 июня, могут быть продлены до 27 июня, сообщают «Ведомости».

Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова отметила, что данные планы были озвучены на совещании Собянина с представителями бизнес-сообщества в четверг.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве ввели нерабочие дни с 15 по 19 июня. По 20 июня закрыты детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах. Объектам общепита и развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей в ночное время.

В городе действует обязательный масочно-перчаточный режим в общественных местах и транспорте.