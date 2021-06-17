РИАМО - 17 июн. Инспекторы муниципального земельного контроля осмотрели более 52 тыс. земельных участков в Подмосковье и определили, что более 12,5 тыс. из них использовалось для коммерческой деятельности, поэтому их владельцам могут начислить дополнительный земельный налог. Об этом сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.

По словам зампредседателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, такая работа помогает навести порядок в регионе и побудить собственников к добросовестному землепользованию.

«Очень часто люди покупают участки для личного пользования, которые облагаются небольшим налогом, а используют их в коммерческой деятельности. Таким образом предприниматель экономит на налоге, «уходит» от него. Те, кто занимается получением прибыли, должны пользоваться стандартной ставкой налога», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, льготное налогообложение по ставке 0,3% от кадастровой стоимости призвано помочь людям в построении их личного хозяйства, дома или сада, развития сельского хозяйства, именно поэтому налог невысок. Те, кто получает прибыль, должны платить по ставке 1,5%.

Больше всего участков осмотрели в Солнечногорске - 5,5 тыс., почти 4 тыс. - в Воскресенске, более 3,75 тыс. - в Ступине, более 3,4 тыс. - в Раменском округе, более 3,2 тыс. - в Домодедове.