РИАМО - 17 июн. Четыре мужчины и одна женщина, которых подозревают в телефонном мошенничестве, задержаны подмосковными полицейскими, операция прошла в Белгороде, сообщается на сайте «МВД медиа».

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено следователем отдела МВД России по Рузскому городскому округу. Подозреваемые находятся под стражей.

«Сотрудниками подмосковной полиции при участии коллег из Белгородской области проведено шесть обысков по местам проживания фигурантов. Изъято около 300 сим-карт, более 100 банковских карт, 22 мобильных телефона и ноутбуки, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Есть основания полагать, что участники группы могут быть причастны к ряду аналогичных эпизодов мошеннических действий», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Он добавила, что на текущий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства деятельности злоумышленников.

Ранее жителю Подмосковья позвонил неизвестный, который представился работником банка. После злоумышленник под ложным предлогом уговорил мужчину сообщить ему номер своей карты. Спустя час жертве снова позвонили. На этот раз злоумышленник представился генерал-майором полиции. Далее аферист сказал мужчине, что на него пытаются оформить кредит. Для того, чтобы якобы не допустить этого, мошенник попросил мужчину взять кредит в банке на максимальную сумму.

После жертве одобрили кредит на 5 млн рублей. Затем с ним снова связались неизвестные, которые попросили перевести на указанные счета 4,2 млн рублей. Когда дело было сделано, аферисты перестали выходить на связь.

МВД РФ напомнило, что сообщать данные незнакомцам, которые представляются правоохранителями, не стоит. Лучше связаться с дежурной частью подразделения, которое указал собеседник, и уточнить, проходит ли неизвестный там службу.