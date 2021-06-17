РИАМО - 17 июн. Главный аналитик ИФК «Солид» Станислав Письменный рассказал, что выгоднее всего сейчас вложиться в облигации со средне-высоким риском и такой же доходностью, несмотря на выгодные ставки по вкладам, сообщает Nation News.

Ранее Центробанк второй раз за год поднял ключевую ставку - до 5,5%.

«Так, основные крупные банки после предыдущего повышения 23 апреля повысили ставки по выборочным депозитам. При этом более ликвидными и разнообразными инструментами остаются облигации. В отличие от банковских срочных вкладов инвестор может в любой момент без потери дохода продать их и получить наличные денежные средства», — сказал Письменный.

Эмитенты облигаций существуют разные: стабильные государственные или квази-государственные с низким ростом 6-7%, что сравнимо с вкладами в банках, а также с умеренным или высоким риском, но доходностью 8-13%.

Эксперт отметил, что облигации можно оставлять в залог и брать под них кредитные деньги, которые можно инвестировать и увеличить.

«Главный нюанс — нужно грамотно оценить возможные риски эмитентов облигаций, что при этом аналогично депозитам в банках. Подсказкой могут служить установленные кредитные рейтинги эмитентов облигаций. Чем выше рейтинг, тем ниже риски банкротства эмитентов облигаций», - добавил финансовый аналитик.

Письменный также рекомендует пользоваться консультациями экспертов рынка облигаций.