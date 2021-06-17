РИАМО - 17 июн. В Московской области можно привиться от Covid-19 вакцинами «КовиВак» и «ЭпиВак». В регионе работают 430 пунктов вакцинации, инфраструктура готова полностью, сообщает подмосковный штаб по ситуации с коронавирусом.

Из 430 пунктов вакцинации 226 работают в поликлиниках. Еще есть 25 мобильных комплексов, 112 пунктов функционируют в ТЦ, 67 — в МФЦ.

Карта пунктов вакцинации размещена на сайте covid.mz.mosreg.ru.

Дополнительно с 17 июня у организаций и предприятий с численностью более 50 сотрудников на сайте covid.mz.mosreg.ru есть возможность подать заявку на приезд мобильного пункта вакцинации.

Жителям напомнили, что беременным прививаться от коронавируса нельзя. Беременность и период грудного вскармливания являются противопоказаниями к вакцинации.

Перед прививкой сдавать анализы не обязательно. Врач осмотрит пациента перед вакцинацией и примет решение о необходимости сдачи анализов. Также жителям напомнили, что наличие антител не является противопоказанием против вакцинации.

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