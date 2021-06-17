РИАМО - 17 июн. Запись на прививку от коронавируса в Москве выросла втрое после объявления обязательной вакцинации работников сферы услуг, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее в Москве обязали провести вакцинацию от коронавируса не менее 60% работников, занятых в сфере услуг.

«Решение сложное, непростое (обязательная вакцинация - ред.), но оно продиктовано необходимостью и такой серьезной ситуацией, которую мы наблюдаем. Соответственно, в 3 раза выросла сегодня запись на вакцинацию по сравнению с более ранними показателями. Но это все равно недостаточные объемы, мы видим, что они пока еще небольшие. Я думаю, что они будут нарастать каждый день», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Количество коек для больных коронавирусной инфекцией в Москве увеличили до 17 тыс. По словам мэра, город пока справляется с количеством госпитализаций, но в ближайшее время планируется нарастить количество коек до 24 тыс.

Сделать прививку от Covid-19 можно в поликлиниках, торговых центрах и центрах госуслуг.