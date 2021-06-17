РИАМО - 17 июн. Сотрудники ЖКХ, энергетики, водоканалов, газо- и ресурсоснабжающих организаций, в том числе специалисты подмосковных Госжилинспекции и Госадмтехнадзора, работники управляющих организаций пройдут обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции в Подмосковье, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Вакцинация специалистов пройдет по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сначала прививки сделают сотрудникам УК, которые обслуживают многоквартирные дома, после привьют работников клиентских офисов МособлЕИРЦ, «Мособлгаза», «Мособлэнерго», «Мосэнергосбыта», компании «Россети Московский регион», далее вакцинация коснется специалистов ресурсоснабжающих организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность в сферах ЖКХ и энергетики.

Хромушин отметил, что Госжилинспекции Подмосковья поручено довести информацию о необходимости обязательной вакцинации до работников управляющих организаций, которые заняты в сфере ЖКХ.

«Критерий довольно простой: каждое предприятие должно иметь коллективный иммунитет в размере не менее 60%. Процент рассчитывается исходя из количества работников, получивших вакцину, и работников, ранее перенесших заболевание вирусом Covid-19», – сказал Хромушин.

Он добавил, что штрафы, согласно законодательству о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, предполагаются для тех организаций, которые не обеспечат вакцинацию работников в скором времени.

«Так как данный вопрос касается здоровья и жизни граждан, а деятельность таких предприятий напрямую связана с взаимодействием с людьми, то здесь мы будем придерживаться жесткой позиции», – подчеркнул Хромушин.

В настоящий момент подобные требования, по словам вице-губернатора, предъявлены ко всем предприятиям ЖКХ, энергетики, водоканалам, газоснабжающим и ресурсоснабжающим организациям.

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