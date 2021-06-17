РИАМО - 17 июн. В связи с тем, что с 21:10 19 июня до 06:45 20 июня изменится расписание поездов МЦД-1, Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги, для пассажиров дальних электропоездов назначены компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба ЦППК.

Изменения в расписание внесли из-за ремонта, который проводится на ж/д-инфраструктуре. Во время «технического окна» движение на участке Савеловская - Марк организуют по 1 пути в реверсивном режиме, что станет причиной увеличения интервала между поездами, выводом некоторых из расписания, движения части поездов по укороченному маршруту. Кроме того, некоторые платформы станут принимать составы как из Лобни, так и из Москвы.

Автобус по маршруту Дмитров – Большая Волга отправится от автостанции Дмитрова 19 июня в 19:50. Автобус проследует с остановками в 20:30 – ст. Вербилки, 20:45 – пл. Запрудня, а также автобусными остановками на Дмитровском шоссе: 20:55 – Темпы, 21:10 – «2-й участок», 21:15 – Карманово и 21:25 – ст. Большая Волга.

20 июня в 10:30 автобус по маршруту Савелово – Вербилки отправится от станции Савелово (г. Кимры). На маршруте ожидаются следующие остановки: 10:40 – Титово-1, 11:00 – ст. Талдом, 11:10 – автобусная остановка в сельском поселении Гуслевское «Растовцы», 11:15 – ст. Власово, 11:20 – автобусная остановка в сельском поселении Гуслевское «Вотря», 11:30 – станция Вербилки.

Для того, чтобы проехать на автобусах, нужно показать проездные на пригородные поезда, которые действуют на маршруте. Фактическое время отправления зависит от ситуации на дороге по маршруту автобуса.

Центральная пригородная пассажирская компания просит пассажиров планировать поездку заранее, а также ознакомиться с расписанием пригородных поездов на сайте компании, ж/д станциях и остановках. Кроме того, расписание доступно в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Его можно скачать в AppStore и Google Play.